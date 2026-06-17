Yayaya çarptı, "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü | Video
17 Haziran 2026 | 15:04
Antalya’da meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmekte olan yayaya otomobil çarptı. Kazanın gözüne kaçan sinek nedeniyle meydana geldiğini söyleyen kadın yerde yatan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu.
"GÖZÜME SİNEK KAÇTI, GÖRMEDİM"
Bu sırada kazanın şokunu atlatarak araçtan inen kadın sürücü yerle yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu. "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döken kadın sürücü kanlar içerisinde yerde yatan yaralıya "Hareket etme, ne olur hareket etme" dedi. Büyük panik yaşayan ve gözyaşları içindeki kadını kazayı görerek olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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