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Beylikdüzü metrobüs durağında bıçaklı saldırı kamerada | Video

Beylikdüzü metrobüs durağında bıçaklı saldırı kamerada | Video

17 Haziran 2026 | 16:40

Beylikdüzü’nde metrobüste yaşanan yan bakma tartışmasında bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırı anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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