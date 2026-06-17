Eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı
17 Haziran 2026 | 16:38
Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya bırakıldı.
Olay, Alaca ilçesine bağlı Yıldızhan Mahallesi Azeri Sokak'ta meydana geldi. Bir evin içerisinde yılan olduğunu fark eden ve kısa süreli panik yaşayan ev sahipleri, durumu Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede ev ulaşan itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak yılanı yakaladı. Evde yapılan araştırmada, başka bir yılan bulunup bulunmadığına da bakıldı. İtfaiye ekipleri tarafından alınan yılan, daha sonra yerleşim yerlerinden uzak bir noktaya götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.
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