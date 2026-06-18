Antalya'da korkutucu kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza güvenlik kamerasında 18 Haziran 2026 10:29 Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü S.K., yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza görüntüsünde motosiklet sürücüsünün çarpışmanın anından savrulduğu anlar yer aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 18.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki yan yolda meydana geldi. Bulvar'dan yan yola dönüş yapan M.Y.'nin kullandığı 33 L 2599 plakalı otomobille S.K. idaresindeki 07 UG 199 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosikletiyle savrulan S.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi motosiklet sürücüsünü hastaneye götürdü. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza görüntüsünde otomobille çarpışan motosikletinin savrulup düşme anı yer aldı.