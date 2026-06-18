İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı 18 Haziran 2026 08:50 İstanbul'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve geçmiş dönemde örgüt mensubu olarak faaliyet gösteren El Kaide terör örgütü yanlısı olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.