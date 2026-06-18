Mutfak tüpü patladı, kafenin camları kırıldı! Olay anı kamerada
18 Haziran 2026 08:52
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kafede mutfak tüpünün patlaması sonucu iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Dilekli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafenin mutfak bölümünde, ocakta menemen bırakılmasının ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.
Patlamanın şiddetiyle kafenin camları kırıldı, içerideki malzemeler savrularak zarar gördü. Olay sırasında mutfaktan uzakta, kasa bölümünde bulunan iş yeri sahibi Yüksel Ova ve kafedekiler yara almadan kurtuldu.
Büyük paniğe yol açan patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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