Ece İrtem'in annesi sessizliğini bozdu: "Doktora gitmek istemedi" | Video
17 Haziran 2026 | 14:53
Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, müvekkilinin hayatını kaybetmesinden kısa süre önceki görüntüler üzerine yapılan yorumlara ilişkin, "Annesine bu konu sorulduğunda; Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan bir kaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini beyan etmiştir" dedi.
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