Rize’de tarihi köprünün restorasyon çalışması sırasında su borusu patladı | Video

17 Haziran 2026 | 16:58

Rize’de daha önce yavaş işleyiş nedeniyle bir türlü tamamlanamayarak çevreyi mağdur etmesiyle gündeme gelen tarihi köprü restorasyonunda bu kez su hattının patlaması nedeniyle 14 mahallede su kesintisi meydana geldi.