Rize’de tarihi köprünün restorasyon çalışması sırasında su borusu patladı | Video
17 Haziran 2026 | 16:58
Rize’de daha önce yavaş işleyiş nedeniyle bir türlü tamamlanamayarak çevreyi mağdur etmesiyle gündeme gelen tarihi köprü restorasyonunda bu kez su hattının patlaması nedeniyle 14 mahallede su kesintisi meydana geldi.
Patlayan boru nedeniyle Müftü Mahallesi, Paşakuyu Mahallesi, Tophane Mahallesi, Ekrem Orhon Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Eminettin Mahallesi, Piriçelebi Mahallesi, Kale Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Mermerdelen Mahallesi, Camiönü Mahallesi, Fener Mahallesi ve Boğaz Mahallesi olmak üzere 14 mahallede su kesintisi yaşandı.
Rize Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yol yapım çalışması esnasında oluşan arıza nedeniyle Müftü, Paşakuyu, Tophane, Ekrem Orhon, Çarşı, Yeniköy, Eminettin, Piriçelebi, Kale, Reşadiye, Mermerdelen, Camiönü, Fener ve Boğaz mahallelerimizin bazı bölgelerine bugün saat 20.00'a kadar su verilemeyecektir" ifadelerini kullandı.
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