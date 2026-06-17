Ece İrtem’in yıllar önce ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığı ortaya çıktı! Hayallerini Selçuk Yöntem’e böyle anlatmıştı… | Video

17 Haziran 2026 | 15:33

Zamansız vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Ece İrtem'in, henüz 24 yaşındayken katıldığı Kim Milyoner Olmak İster koltuğundaki anları herkesi duygulandırdı. Genç oyuncunun o dönem usta sanatçı Selçuk Yöntem’e hedeflerini ve hayallerini anlattığı görüntüler, program ekibinin yayınladığı taziye mesajıyla yeniden gündeme geldi.