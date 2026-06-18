İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton 321 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

18 Haziran 2026 10:55

Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar 25 milyon TL olan 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.