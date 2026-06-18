6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedinin verdiği mücadele kamerada | Video
18 Haziran 2026 09:29
Hatay’da sokak ortasında 6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedinin verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede sokak köpeklerinin sayısının çok olduğuna tepki gösteren vatandaşlar, köpeklerin toplanmasını istediler.
Motosikletle yolculuk yaptığı esnada köpeklerin kendisine de saldırdıklarını söyleyen Burak Parlak: "Daha önce birkaç defa daha kameraya yansımayan görüntülere şahit oldum. Motosiklet üzerindeyken köpekler saldırabiliyor. Çarşı içerisinde bu tür köpeklerin olmaması lazım. Yavru kedi değil de bir çocuk olabilirdi. 3-5 yaşındaki çocuğa da köpek saldırabilirdi. Bana göre toplanmaları gerekiyor" dedi.
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