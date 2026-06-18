İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video 18 Haziran 2026 09:20 İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında 187 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan ve Şişli'de tespit edilen 2 ikamet adresi ve 1 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 365 bin 990 TL ve 600 dolar para, 3 adet hassas terazi, 4 parça halinde 9 kilo ara kimyasal madde, 17 parça halinde 159 kilo sıvı metamfetamin, 29 parça kristal formda 28 kilo 250 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda, 187 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.