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İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı | Video

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı | Video

19 Haziran 2026 08:38

İstanbul merkezli olarak ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 ayrı olaya karıştığı belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, yağma, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına ilişkin toplam 23 ayrı eylemin aydınlatılması amacıyla harekete geçildi. Elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda, bugün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olaylarla ilgili soruşturmanın ise çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

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