Video Yaşam Oğlu, serinlemek için girdiği gölette boğulmuştu: Acılı baba konuştu | Video
Oğlu, serinlemek için girdiği gölette boğulmuştu: Acılı baba konuştu | Video

Oğlu, serinlemek için girdiği gölette boğulmuştu: Acılı baba konuştu | Video

18 Haziran 2026 15:44

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette yaşamını yitiren 12 yaşındaki Uğur Balkan’ın ölümü, ailesini ve tüm ilçeyi yasa boğdu. Olayın ardından evlat acısıyla sarsılan baba Engin Balkan, yaşanan talihsiz olayı duygu dolu gözlerle anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi Çakmaklı mevkiinde bulunan hayvan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Balkan (12) ile arkadaşı M.K. (12), dün saat 17.00 sıralarında gezmek amacıyla göletin bulunduğu bölgeye gitti. Bir süre sonra Uğur Balkan gölete girerken, kısa süre içerisinde suda gözden kayboldu. Arkadaşının kaybolduğunu gören M.K., mahalleye giderek durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki gölette yaptıkları aramada Uğur Balkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkarılan Uğur Balkan, kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılaşılan sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Henüz 12 yaşında hayata veda eden Uğur Balkan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Uğur için bugün saat 16.00'da Karacalar Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınacak.

Cenazenin morgdan alınması sırasında büyük üzüntü yaşayan baba Engin Balkan olayı şu sözlerle anlattı: "İki arkadaş öğlenden sonra kiraz yemeye gitmişler. Gittikleri yerde hayvan sulama göleti vardı. Kirazı yedikten sonra göle girmişler. Oğlum orada açılmış ve gözden kaybolmuş. Arkadaşı gelip köye haber verdi biz gittik ama bulduğumuzda ölüydü. Daha sonra arabayla getirip ambulansa teslim ettik"
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oğlu, serinlemek için girdiği gölette boğulmuştu: Acılı baba konuştu | Video 00:58
Oğlu, serinlemek için girdiği gölette boğulmuştu: Acılı baba konuştu | Video 18.06.2026 | 15:41
Tekirdağ’da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video 01:33
Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video 18.06.2026 | 14:45
Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski eşe, 7 yıl hapis talebiyle dava: Evdeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:30
Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski eşe, 7 yıl hapis talebiyle dava: Evdeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.06.2026 | 14:30
Fatih’te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video 01:52
Fatih'te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video 18.06.2026 | 13:56
Mardin’de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:31
Mardin’de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.06.2026 | 13:28
Avcılar’da tekmeli yumruklu sokak kavgası kamerada | Video 02:33
Avcılar’da tekmeli yumruklu sokak kavgası kamerada | Video 18.06.2026 | 13:07
Şanlıurfa’da feci kaza! TIR bariyerlere saplandı, sürücü araçta sıkıştı 00:46
Şanlıurfa’da feci kaza! TIR bariyerlere saplandı, sürücü araçta sıkıştı 18.06.2026 | 12:54
Polislerin oynadığı maç, tekme ve yumruklarla bitti: Takımlar birbirine girdi, jandarma biber gazıyla müdahale etti | Video 02:43
Polislerin oynadığı maç, tekme ve yumruklarla bitti: Takımlar birbirine girdi, jandarma biber gazıyla müdahale etti | Video 18.06.2026 | 12:45
Diyarbakır’da havai fişek felakete neden oldu: Okulun bahçesindeki otlar tutuştu, yangın çıktı! | Video 01:06
Diyarbakır'da havai fişek felakete neden oldu: Okulun bahçesindeki otlar tutuştu, yangın çıktı! | Video 18.06.2026 | 12:18
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın bir bacağını kaybetti: ’Ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm diyordu’ | Video 02:54
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın bir bacağını kaybetti: 'Ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm diyordu' | Video 18.06.2026 | 12:05
Yolcu minibüsünde dehşet anları kamerada: Şoföre saldırdıktan sonra kaçırdığı araçla kaza yapıp öldü! | Video 03:07
Yolcu minibüsünde dehşet anları kamerada: Şoföre saldırdıktan sonra kaçırdığı araçla kaza yapıp öldü! | Video 18.06.2026 | 11:21
İş yerini kundaklarken kendilerini de yakacaklardı! O anlar kamerada 00:47
İş yerini kundaklarken kendilerini de yakacaklardı! O anlar kamerada 18.06.2026 | 11:03
Sakatlandığı dizi yerine diğerini ameliyat etti! Doktorun hatasını kanıtlayıp tazminat davası açtı | Video 06:50
Sakatlandığı dizi yerine diğerini ameliyat etti! Doktorun hatasını kanıtlayıp tazminat davası açtı | Video 18.06.2026 | 10:54
İpsala Gümrük Kapısı’nda 4 ton 321 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:08
İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton 321 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 18.06.2026 | 10:49
Mardin’de foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı | Video 00:45
Mardin’de foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı | Video 18.06.2026 | 10:26
Antalya’da korkutucu kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza güvenlik kamerasında 01:09
Antalya'da korkutucu kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza güvenlik kamerasında 18.06.2026 | 10:25
Esenyurt TEM’de yangın: Tır alev topuna döndü | Video 03:35
Esenyurt TEM'de yangın: Tır alev topuna döndü | Video 18.06.2026 | 09:43
6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedinin verdiği mücadele kamerada | Video 01:41
6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedinin verdiği mücadele kamerada | Video 18.06.2026 | 09:21
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video 00:56
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video 18.06.2026 | 09:14
Kastamonu’da yıldırım düştü! Jimnastik salonu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi: Yıldırımın düşme anı kameralarda 04:07
Kastamonu'da yıldırım düştü! Jimnastik salonu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi: Yıldırımın düşme anı kameralarda 18.06.2026 | 09:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA