Oğlu, serinlemek için girdiği gölette boğulmuştu: Acılı baba konuştu | Video 18 Haziran 2026 15:44 Manisa’nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette yaşamını yitiren 12 yaşındaki Uğur Balkan’ın ölümü, ailesini ve tüm ilçeyi yasa boğdu. Olayın ardından evlat acısıyla sarsılan baba Engin Balkan, yaşanan talihsiz olayı duygu dolu gözlerle anlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi Çakmaklı mevkiinde bulunan hayvan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Balkan (12) ile arkadaşı M.K. (12), dün saat 17.00 sıralarında gezmek amacıyla göletin bulunduğu bölgeye gitti. Bir süre sonra Uğur Balkan gölete girerken, kısa süre içerisinde suda gözden kayboldu. Arkadaşının kaybolduğunu gören M.K., mahalleye giderek durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki gölette yaptıkları aramada Uğur Balkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkarılan Uğur Balkan, kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılaşılan sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Henüz 12 yaşında hayata veda eden Uğur Balkan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Uğur için bugün saat 16.00'da Karacalar Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınacak.

Cenazenin morgdan alınması sırasında büyük üzüntü yaşayan baba Engin Balkan olayı şu sözlerle anlattı: "İki arkadaş öğlenden sonra kiraz yemeye gitmişler. Gittikleri yerde hayvan sulama göleti vardı. Kirazı yedikten sonra göle girmişler. Oğlum orada açılmış ve gözden kaybolmuş. Arkadaşı gelip köye haber verdi biz gittik ama bulduğumuzda ölüydü. Daha sonra arabayla getirip ambulansa teslim ettik"

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.