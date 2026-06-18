Şanlıurfa’da feci kaza! TIR bariyerlere saplandı, sürücü araçta sıkıştı
18 Haziran 2026 12:58
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarparak devrilen TIR'ın sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.
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