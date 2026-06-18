İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütlerine darbe! Adreslerden cephanelik çıktı! Dikkat çeken Can Polat ve Otokoç saldırısı detayı! | Video
18 Haziran 2026 16:43
Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti, sokakların huzurunu kaçıran, silah kaçakçılığı yapan ve motosikletlerle dehşet saçan suç örgütlerine yönelik son yılların en kapsamlı temizlik hareketine gerçekleşti. Son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda suç şebekelerinin cephaneliği çökertildi. Ele geçirilen silahlar arasında Otokoç Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırı ve Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın öldürülmesinde kullanılan silahında olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:56
03:21
Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada! 18.06.2026 | 16:24
00:55
00:58
Oğlu, serinlemek için girdiği gölette boğulmuştu: Acılı baba konuştu | Video 18.06.2026 | 15:41
01:33
Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video 18.06.2026 | 14:45
07:30
01:52
Fatih'te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video 18.06.2026 | 13:56
03:31
02:33
Avcılar’da tekmeli yumruklu sokak kavgası kamerada | Video 18.06.2026 | 13:07
00:46
Şanlıurfa’da feci kaza! TIR bariyerlere saplandı, sürücü araçta sıkıştı 18.06.2026 | 12:54
02:43
01:06
02:54
03:07
00:47
İş yerini kundaklarken kendilerini de yakacaklardı! O anlar kamerada 18.06.2026 | 11:03
06:50
00:08
İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton 321 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 18.06.2026 | 10:49
00:45
Mardin’de foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı | Video 18.06.2026 | 10:26
01:09
03:35
Esenyurt TEM'de yangın: Tır alev topuna döndü | Video 18.06.2026 | 09:43