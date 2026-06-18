Video Yaşam İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütlerine darbe! Adreslerden cephanelik çıktı! Dikkat çeken Can Polat ve Otokoç saldırısı detayı! | Video
İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütlerine darbe! Adreslerden cephanelik çıktı! Dikkat çeken Can Polat ve Otokoç saldırısı detayı! | Video

İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütlerine darbe! Adreslerden cephanelik çıktı! Dikkat çeken Can Polat ve Otokoç saldırısı detayı! | Video

18 Haziran 2026 16:43

Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti, sokakların huzurunu kaçıran, silah kaçakçılığı yapan ve motosikletlerle dehşet saçan suç örgütlerine yönelik son yılların en kapsamlı temizlik hareketine gerçekleşti. Son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda suç şebekelerinin cephaneliği çökertildi. Ele geçirilen silahlar arasında Otokoç Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırı ve Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın öldürülmesinde kullanılan silahında olduğu öğrenildi.

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