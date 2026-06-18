Video Yaşam Fatih'te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video
Fatih'te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video

Fatih'te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video

18 Haziran 2026 13:59

Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki araçlarada sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasında görülüyor.

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