Fatih'te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video

18 Haziran 2026 13:59

Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki araçlarada sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasında görülüyor.