Fatih'te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video
18 Haziran 2026 13:59
Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki araçlarada sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasında görülüyor.
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