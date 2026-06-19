Erzurum merkezli 4 ilde dev yasadışı bahis ve siber operasyonu: 14 tutuklama | Video
19 Haziran 2026 10:04
Erzurum merkezli 4 ilde düzenlenen siber suçlar operasyonunda, banka hesaplarında 260 milyon TL hacminde suç trafiği bulunan ve paneller üzerinden yasadışı bahis ile kişisel verileri ele geçiren şebeke çökertildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HESAPLARDAN 260 MİLYON TL ELE GEÇTİ
Ekiplerin 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında yaptığı incelemelerde, ilk etapta 4 şüpheli tespit edildi. Zanlıların banka hesaplarını inceleyen siber polisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen tam 260 milyon TL tutarında hesap hareketliliği belirledi. Bu doğrultuda harekete geçen ekipler, düzenledikleri ilk dalga operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlar ilgili anlar Erzurum Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
SİBER PANELLER WHATSAPP'TAN ÇIKTI
Tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerini derinlemesine inceleyen siber uzmanları, suç şebekesinin izine WhatsApp üzerinden ulaştı. Yapılan incelemelerde; yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarında kullanılan ve "panel" olarak tabir edilen platformlara ait içeriklerin bulunduğu 13 kullanıcı olduğu belirlendi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 10 TUTUKLAMA DAHA
Siber polisi, elde edilen yeni tespitler doğrultusunda Erzurum merkezli 10, Tekirdağ 1, Antalya 1 ve Balıkesir'de 1 belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen ikinci dalga baskınlarda 13 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.
TOPLAMDA 14 ŞAHIS TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda toplamda 14 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
00:43
03:56
03:21
Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada! 18.06.2026 | 16:24
00:55
00:58
Oğlu, serinlemek için girdiği gölette boğulmuştu: Acılı baba konuştu | Video 18.06.2026 | 15:41
01:33
Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video 18.06.2026 | 14:45
07:30
01:52
Fatih'te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video 18.06.2026 | 13:56
03:31
02:33
Avcılar’da tekmeli yumruklu sokak kavgası kamerada | Video 18.06.2026 | 13:07
00:46
Şanlıurfa’da feci kaza! TIR bariyerlere saplandı, sürücü araçta sıkıştı 18.06.2026 | 12:54
02:43
01:06
02:54
03:07
00:47
İş yerini kundaklarken kendilerini de yakacaklardı! O anlar kamerada 18.06.2026 | 11:03
06:50
00:08
İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton 321 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 18.06.2026 | 10:49
00:45
Mardin’de foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı | Video 18.06.2026 | 10:26