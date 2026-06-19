Erzurum merkezli 4 ilde dev yasadışı bahis ve siber operasyonu: 14 tutuklama | Video

19 Haziran 2026 10:04

Erzurum merkezli 4 ilde düzenlenen siber suçlar operasyonunda, banka hesaplarında 260 milyon TL hacminde suç trafiği bulunan ve paneller üzerinden yasadışı bahis ile kişisel verileri ele geçiren şebeke çökertildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.