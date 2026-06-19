Mutfaktaki gizli tehlike: Hava fritözü bomba gibi patladı! | Video
19 Haziran 2026 11:53
Hava fritözleri hem sağlıklı, hem pratik pişirme sistemleriyle çok talep gördüğü biliniyordu ancak bu kez bir evin mutfağını yerle bir etmesiyle gündeme geldi. Fritöz bomba gibi patladı. Peki neden? İşte ayrıntılar!
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