Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmıştı! Tutulduğu yer böyle görüntülendi | Video

19 Haziran 2026 11:37

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, önceki akşam evinin önünden kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Karaal Tuzla'da bir inşaatta bulundu. 8 şüpheli gözaltına alınırken, Karaal'ın tutulduğu yer böyle görüntülendi.