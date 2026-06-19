Dron destekli operasyonda seraya gizlenen Hint kenevirleri yakalandı | Video
19 Haziran 2026 10:56
Sakarya’da narkotik ekiplerinin dron destekli çalışmaları neticesinde, seracılık faaliyeti görüntüsü verilen alanda yetiştirilen 20 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
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