SON DAKİKA: Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu! İşte kaçırılma anı ve tutulduğu o yer... | Video
19 Haziran 2026 10:21
SON DAKİKA... İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, önceki akşam evinin önünden kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Karaal Tuzla'da bir inşaatta bulundu. 8 şüpheli gözaltına alınırken, Karaal'ın kaçırılma anı ve tutulduğu yerle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. İşte detaylar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:10
00:24
00:29
Kur'an kurslarına hakaret eden şahsı 'kahraman' ilan ettiler 18.06.2026 | 22:50
01:09
09:00
01:01
24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 197 tutuklama | Video 17.06.2026 | 10:39
03:08
01:03
42:12
14:13
Başkan Erdoğan: 2026 Türkiye için zirveler yılı oldu | Video 15.06.2026 | 14:43
03:39
Türkiye Entelektüel Oyunları’nın kazananları belli oldu! 15.06.2026 | 14:21
02:08
Başkan Erdoğan A Milli Futbol Takımı'na video mesaj gönderdi 13.06.2026 | 22:08
30:52
42:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "CHP sanki dövüş kulübü!" | Video 12.06.2026 | 16:43
04:55
00:51
Gaziantep’te saman balyası yüklü tırda yangın 11.06.2026 | 20:04
01:34
Aydın'da feci kaza: İskelede çalışan işçi 30 metre yüksekten düştü! 11.06.2026 | 19:02
22:56
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 11.06.2026 | 15:00
02:49
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM CHP'deki soruna taraf olamaz 11.06.2026 | 13:32