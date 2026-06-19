SON DAKİKA: Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu! İşte kaçırılma anı ve tutulduğu o yer... | Video

19 Haziran 2026 10:21

SON DAKİKA... İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, önceki akşam evinin önünden kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Karaal Tuzla'da bir inşaatta bulundu. 8 şüpheli gözaltına alınırken, Karaal'ın kaçırılma anı ve tutulduğu yerle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. İşte detaylar...