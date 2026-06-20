142 Milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video

20 Haziran 2026 10:01

Muğla’nın Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde yatarım danışmanlığı iddiası ile 142 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.