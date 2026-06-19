Küçükçekmece'de binada yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi | Video

19 Haziran 2026 16:37

Küçükçekmece'de bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.