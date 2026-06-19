Video Yaşam Küçükçekmece'de binada yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi | Video
Küçükçekmece'de binada yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi | Video

Küçükçekmece'de binada yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi | Video

19 Haziran 2026 16:37

Küçükçekmece'de bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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