Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin kanser sonrası saç bakım sırrını paylaştı: "Ne zaman gerçek saçım olduğunu hissettim..." | Video
19 Haziran 2026 10:38
Mutfak Bahane'nin güzeller güzeli sunucusu Nursel Ergin, önce rahim sonra meme kanserini atlatmıştı. Kanser sonrası yaşadıklarını sık sık sevenleriyle paylaşan Ergin, kanser sonrası saçlarıyla ilgili deneyimini açıkladı.
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