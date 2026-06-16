İdo Tatlıses’le romantik kaçamak yaptı! Yasemin Şefkatli’nin aklı evde kaldı…

16 Haziran 2026 | 09:42

Instagram hesabında yaptığı samimi paylaşımlarla adından söz ettiren Yasemin Şefkatli, son olarak eşi İdo Tatlıses’le romantik bir kaçamak yaptı. Uzun bir aradan sonra arkadaşlarıyla bir araya gelip şarj olmaya çalıştıklarını söyleyen Şefkatli, o itirafıyla dikkat çekti…