İdo Tatlıses’le romantik kaçamak yaptı! Yasemin Şefkatli’nin aklı evde kaldı…
16 Haziran 2026 | 09:42
Instagram hesabında yaptığı samimi paylaşımlarla adından söz ettiren Yasemin Şefkatli, son olarak eşi İdo Tatlıses’le romantik bir kaçamak yaptı. Uzun bir aradan sonra arkadaşlarıyla bir araya gelip şarj olmaya çalıştıklarını söyleyen Şefkatli, o itirafıyla dikkat çekti…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
00:13
00:15
00:16
00:46
00:31
00:16
00:20
00:21
00:19
Yasemin Ergene, Nebahat Çehre ile bir araya geldi | Video 12.06.2026 | 11:14
00:39
Sıla Türkoğlu'nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.06.2026 | 10:56
00:32
00:47
Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu! 11.06.2026 | 21:40
00:15
00:21
00:45
00:28
00:14
00:29
Oyuncu İlker Aksum kızı Lila’yı paylaştı: Kızım 'baba' diyor arkadaşlar! 10.06.2026 | 00:07