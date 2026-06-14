Safiye Soyman'dan kızı Ümran'a duygusal doğum günü notu: "İyi ki doğdun ömrüm"
14 Haziran 2026 | 10:47
Ünlü sanatçı Safiye Soyman, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Ümran Akaröz’ün doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Instagram hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Soyman, sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.
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