Oyuncu İlker Aksum kızı Lila’yı paylaştı: Kızım 'baba' diyor arkadaşlar!

10 Haziran 2026 00:10

Ünlü oyuncu İlker Aksum, sık sık minik kızı Lila’yla paylaşımlar yapıyor. İlker Aksum, bu kez kızının ‘baba’ dediği anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu ve kızının kalpleri ısıtan o paylaşımına beğeni yağdı. İşte İlker Aksum ve minik kızı Lila’nın o eğlenceli anları!