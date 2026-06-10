Oyuncu İlker Aksum kızı Lila’yı paylaştı: Kızım 'baba' diyor arkadaşlar!
10 Haziran 2026 00:10
Ünlü oyuncu İlker Aksum, sık sık minik kızı Lila’yla paylaşımlar yapıyor. İlker Aksum, bu kez kızının ‘baba’ dediği anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu ve kızının kalpleri ısıtan o paylaşımına beğeni yağdı. İşte İlker Aksum ve minik kızı Lila’nın o eğlenceli anları!
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