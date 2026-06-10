Video Magazin Oyuncu İlker Aksum kızı Lila’yı paylaştı: Kızım 'baba' diyor arkadaşlar!
Oyuncu İlker Aksum kızı Lila’yı paylaştı: Kızım 'baba' diyor arkadaşlar!

Oyuncu İlker Aksum kızı Lila’yı paylaştı: Kızım 'baba' diyor arkadaşlar!

10 Haziran 2026 00:10

Ünlü oyuncu İlker Aksum, sık sık minik kızı Lila’yla paylaşımlar yapıyor. İlker Aksum, bu kez kızının ‘baba’ dediği anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu ve kızının kalpleri ısıtan o paylaşımına beğeni yağdı. İşte İlker Aksum ve minik kızı Lila’nın o eğlenceli anları!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oyuncu İlker Aksum kızı Lila’yı paylaştı: Kızım ’baba’ diyor arkadaşlar! 00:29
Oyuncu İlker Aksum kızı Lila’yı paylaştı: Kızım 'baba' diyor arkadaşlar! 10.06.2026 | 00:07
Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım! 00:36
Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım! 09.06.2026 | 23:18
Ece Vahapoğlu, rektum kanserini yendiğini açıkladı: Yeniden doğuşu kutluyorum 00:20
Ece Vahapoğlu, rektum kanserini yendiğini açıkladı: Yeniden doğuşu kutluyorum 09.06.2026 | 21:06
Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı! 00:29
Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı! 09.06.2026 | 19:19
Gizem Karaca gözleri dolu dolu paylaştı: Sadece 18 gün kaldı… | Video 00:14
Gizem Karaca gözleri dolu dolu paylaştı: Sadece 18 gün kaldı… | Video 09.06.2026 | 10:22
Vücudundan 5 kilo yağ aldıran Kadir Ezildi sıradaki operasyonunu açıkladı | Video 00:59
Vücudundan 5 kilo yağ aldıran Kadir Ezildi sıradaki operasyonunu açıkladı | Video 09.06.2026 | 09:48
Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen aşkın görüntüsü! 00:13
Oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yakalandı! İşte belgelenen aşkın görüntüsü! 08.06.2026 | 19:51
Köy konserinden sonra şimdi de dev sahnede: Ünlü DJ Mahmut Orhan’dan binlerce kişiye sarma ikramı! 00:19
Köy konserinden sonra şimdi de dev sahnede: Ünlü DJ Mahmut Orhan'dan binlerce kişiye sarma ikramı! 08.06.2026 | 13:35
Geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı: Sahra Işık gemileri yaktı! Pisliklerden kurtulmak için… 00:20
Geçtiğimiz haftalarda boşanmıştı: Sahra Işık gemileri yaktı! "Pisliklerden kurtulmak için…" 08.06.2026 | 10:50
Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj… 01:00
Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj… 08.06.2026 | 09:28
Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak’ın kızından hayran bırakan performans... 02:47
Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak'ın kızından hayran bırakan performans... 08.06.2026 | 08:55
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in heyecan dolu anları! Yarışı canlı canlı izlediler... 00:11
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in heyecan dolu anları! Yarışı canlı canlı izlediler... 07.06.2026 | 14:23
Şarkıcı Ceylan ve Büşra Pekin’den sürpriz düet! Sesleriyle nişan törenine damga vurdular… 00:31
Şarkıcı Ceylan ve Büşra Pekin’den sürpriz düet! Sesleriyle nişan törenine damga vurdular… 07.06.2026 | 10:13
Doktorlar’ın Ela ve Zenan’ı dostluklarıyla kıskandırdı! Yasemin Ergene, Melike Güner’in doğum gününü böyle kutladı... | Video 00:11
Doktorlar'ın Ela ve Zenan'ı dostluklarıyla kıskandırdı! Yasemin Ergene, Melike Güner'in doğum gününü böyle kutladı... | Video 06.06.2026 | 13:42
Emir ve Ayel iş başında! Yasemin Şefkatli böyle yardım istedi: Sakinleştirici tavsiyeleri için yorumlardayız | Video 00:41
Emir ve Ayel iş başında! Yasemin Şefkatli böyle yardım istedi: "Sakinleştirici tavsiyeleri için yorumlardayız" | Video 06.06.2026 | 10:21
Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! 00:29
Yıldız Tilbe’nin sahne dansı yine çok konuşuldu! 05.06.2026 | 22:14
Kariyerinin 30. yılına özel konser vermişti! Gökhan Tepe: Yeni nesil bilmez… 00:31
Kariyerinin 30. yılına özel konser vermişti! Gökhan Tepe: Yeni nesil bilmez… 05.06.2026 | 21:12
Reha Muhtar’ın Babalar Günü paylaşımı gündem oldu! 00:40
Reha Muhtar’ın Babalar Günü paylaşımı gündem oldu! 05.06.2026 | 00:12
Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilgili konuştu: Anlayışla… 00:39
Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilgili konuştu: Anlayışla… 04.06.2026 | 22:17
İrem Helvacıoğlu kızına kendi soyadını vermişti! O etkinlikte gerçeği açıkladı: İstediğim gibi oldu! 00:26
İrem Helvacıoğlu kızına kendi soyadını vermişti! O etkinlikte gerçeği açıkladı: İstediğim gibi oldu! 04.06.2026 | 21:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA