Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

15 Haziran 2026 | 09:30

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, kızlarıyla birlikte Ankara’ya sürpriz bir aile ziyaretine gitti. Kobal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve Lalin'in babaannesiyle tezgah başına geçtiği o samimi anlar, kısa sürede izleyenlerin içini ısıttı.