Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!

11 Haziran 2026 | 21:48

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün bir konser verdi. Ajda Pekkan, konserde tarzıyla yine gündem oldu. İşte Süper Star’ın konsere damga vuran o kostümü!