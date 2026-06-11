Ajda Pekkan tarzıyla yine konsere damga vurdu!
11 Haziran 2026 | 21:48
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün bir konser verdi. Ajda Pekkan, konserde tarzıyla yine gündem oldu. İşte Süper Star’ın konsere damga vuran o kostümü!
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