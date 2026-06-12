Sıla Türkoğlu'nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı | Video

12 Haziran 2026 | 11:01

Sıla Türkoğlu'nun şöhret öncesine ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun babasının doğum gününde kaydedildiği ifade edilen video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.