Sıla Türkoğlu'nun yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı | Video
12 Haziran 2026 | 11:01
Sıla Türkoğlu'nun şöhret öncesine ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun babasının doğum gününde kaydedildiği ifade edilen video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
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