Video Yaşam Bursa'da dehşet anları kamerada: 'Yan bakma' kavgası silahlı saldırıya dönüştü! | Video
Bursa'da dehşet anları kamerada: 'Yan bakma' kavgası silahlı saldırıya dönüştü! | Video

Bursa'da dehşet anları kamerada: 'Yan bakma' kavgası silahlı saldırıya dönüştü! | Video

13 Haziran 2026 | 15:38

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde iddiaya göre "yan bakma" nedeniyle çıkan kavga, ertesi gün silahlı saldırıya dönüştü. Bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

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Olay, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün taraflar arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan olayın ardından taraflar arasındaki husumet devam etti.

Bugün mahalleye gelen bir şüpheli, tartışma yaşadığı 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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