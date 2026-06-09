Vücudundan 5 kilo yağ aldıran Kadir Ezildi sıradaki operasyonunu açıkladı | Video
09 Haziran 2026 09:51
Vücudundan toplam 5 kilo yağ aldırdığını açıklayarak magazin gündemine oturan ünlü sunucu Kadir Ezildi, radikal değişimine hız kesmeden devam ediyor. Kardeşinin düğününü atlattıktan hemen sonra yeni bir imaj operasyonu için hazırlıklara başlayan ünlü isim, son olarak sıradaki operasyonunu açıkladı.
Sıradaki
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