Sahra Işık o anları "Ah gözyaşım" diyerek paylaştı! İşte bebeğinden duyduğu ilk kelime...
10 Haziran 2026 13:34
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Sahra Işık, takipçilerini derinden etkileyen, duygu yüklü bir paylaşıma imza attı. Kamerayı öylesine açtığı esnada oğlunun mucizevi bir anına tanıklık eden ünlü isim, o saniyeleri kayıt altına alırken duygusal anlar yaşadı...
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