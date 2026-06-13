Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı! | Video

13 Haziran 2026 | 14:06

Son dönemde sosyal medya hesabında eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini keyiflendiren devam eden Gizem Karaca, son paylaşımıyla sevenlerinin yüzünü gülümsetti. Kızı Yaz ile sıcak havanın keyfini salıncakta çıkaran Karaca, o anları bakın nasıl paylaştı...