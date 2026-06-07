Kocaeli'de koca dehşeti: 5 çocuğunun annesi eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı
07 Haziran 2026 | 17:17
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu.
Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Korkunç olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde polis ekiplerine teslim olan Erdal K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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