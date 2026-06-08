Köy konserinden sonra şimdi de dev sahnede: Ünlü DJ Mahmut Orhan'dan binlerce kişiye sarma ikramı!
08 Haziran 2026 | 13:37
Geçtiğimiz günlerde kendi köyünde verdiği konserle ve köylülerine yaptığı ikramlarla çok konuşulan ünlü DJ Mahmut Orhan, bu kez dev konser sahnesinde ezber bozdu. Kabin başındaki performansının yanı sıra dinleyicilerine elleriyle yaprak sarması ikram eden ünlü sanatçının o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte müzik ve lezzetin buluştuğu o anlar!
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