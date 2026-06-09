Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

09 Haziran 2026 19:32

Ünlü şarkıcı Çelik, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Çelik, Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı. O anları da takipçileriyle paylaşan şarkıcı, beğeni topladı. İşte o anlar!