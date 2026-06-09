Video Magazin Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!
Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

09 Haziran 2026 19:32

Ünlü şarkıcı Çelik, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Çelik, Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı. O anları da takipçileriyle paylaşan şarkıcı, beğeni topladı. İşte o anlar!

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