Milli kaleci Berke Özer, Fransız model sevgilisi Gloria Dinov ile görüntülendi!

11 Haziran 2026 | 18:54

Milli futbolcu Berke Özer, bir süredir Fransız model sevgilisi Gloira Dinov ile birliktelik yaşıyor. Berke Özer ve sevgilisi bugün alışveriş sonrası görüntülendi. İşte o anlar!