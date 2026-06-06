Emir ve Ayel iş başında! Yasemin Şefkatli böyle yardım istedi: "Sakinleştirici tavsiyeleri için yorumlardayız" | Video
06 Haziran 2026 | 10:24
İkiz oğullarıyla ilgilenen Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli görüntülerle takipçilerini güldürdü. Bir an olsun yerinde durmayan miniklerin peşinde koşan Şefkatli, yaşadığı tatlı telaşı esprili bir dille anlattı. Ünlü isim, paylaşımına "Sakinleştirici tavsiyeleri için yorumlardayız" notunu düşerek takipçilerinden öneri istedi.
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