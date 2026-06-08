Video Magazin Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak'ın kızından hayran bırakan performans...
Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak'ın kızından hayran bırakan performans...

Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak'ın kızından hayran bırakan performans...

08 Haziran 2026 | 08:57

Sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından ailesinden gelen son paylaşım yürekleri dağladı. Eşi Selma Konak, küçük kızları Derin'in şarkı söylediği anlarını paylaştı...

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