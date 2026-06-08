Yaşı küçük ama sesi dev! Volkan Konak'ın kızından hayran bırakan performans...
08 Haziran 2026 | 08:57
Sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından ailesinden gelen son paylaşım yürekleri dağladı. Eşi Selma Konak, küçük kızları Derin'in şarkı söylediği anlarını paylaştı...
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