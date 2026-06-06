Doktorlar'ın Ela ve Zenan'ı dostluklarıyla kıskandırdı! Yasemin Ergene, Melike Güner'in doğum gününü böyle kutladı... | Video
06 Haziran 2026 | 13:45
"Doktorlar" dizisinin Ela ve Zenan karakterleriyle akıllara kazınan oyuncuları Yasemin Ergene ve Melike Güner, ilk günden itibaren dinmeyen dostluklarıyla kıskandırmaya devam ediyor. Uzun zamandır bağlarını ilk günkü gibi taze tutan ikili, son olarak Melike Güner'in doğum gününde bir araya geldi. Yasemin Ergene, biricik dostunun doğum gününü bakın nasıl kutladı...
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