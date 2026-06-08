Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

08 Haziran 2026 | 09:30

Ankara'da hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak kendi isteğiyle tedaviye başladığını açıklayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.