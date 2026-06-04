Emel Sayın hastalığını açıkladı: İlaç tedavisi göreceğim!
04 Haziran 2026 | 19:23
Ünlü şarkıcı Emel Sayın, geçtiğimiz gün konserlerini iptal ettiğini duyurdu. Emel Sayın, bugün bir paylaşım daha yaparak hastalığını açıkladı. Ünlü sanatçı, 3 ay ilaçla tedavi göreceğini duyurdu. İşte Emel Sayın’ın o açıklamasının detayları!
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