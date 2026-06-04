Berk Oktay Mira Milena'yla eğlenceli anlarını böyle paylaştı | Video
04 Haziran 2026 | 09:13
Ünlü oyuncu Berk Oktay, kızı Mira Milena ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kızını kelimenin tam anlamıyla baş tacı ettiği eğlenceli videoda ikilinin neşeli halleri dikkat çekerken, Mira Milena'nın son hali görenleri hayran bıraktı.
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