Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilgili konuştu: Anlayışla…
04 Haziran 2026 | 22:36
Ünlü sunucu Çağla Şıkel, gönlünü kaptırdığı genç sevgilisi Mertcan Tunca ile Çeşme sahillerinde geçtiğimiz günlerde ilk kez yakalanmıştı. Çağla Şıkel, bugün katıldığı etkinlikte yeni aşkıyla ilgili sorulan sorulara yanıt verdi. İşte Çağla Şıkel’in o açıklaması!
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