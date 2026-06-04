Fransa sokaklarında rüzgar gibi esti! Sinem Kobal tarzıyla sosyal medyayı salladı... | Video
04 Haziran 2026 | 13:35
Ekranların sevilen ismi Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal Fransa’dan paylaştığı video ile gündeme oturdu. Kobal, videoda öne çıkan tarzı ve kombin tercihleriyle magazin dünyasında en çok konuşulan isim oldu.
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