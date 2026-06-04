Video Magazin Fransa sokaklarında rüzgar gibi esti! Sinem Kobal tarzıyla sosyal medyayı salladı... | Video
Fransa sokaklarında rüzgar gibi esti! Sinem Kobal tarzıyla sosyal medyayı salladı... | Video

Fransa sokaklarında rüzgar gibi esti! Sinem Kobal tarzıyla sosyal medyayı salladı... | Video

04 Haziran 2026 | 13:35

Ekranların sevilen ismi Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal Fransa’dan paylaştığı video ile gündeme oturdu. Kobal, videoda öne çıkan tarzı ve kombin tercihleriyle magazin dünyasında en çok konuşulan isim oldu.

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