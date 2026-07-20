Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de o soruda iki jokerini kullandı! İşte heyecan yaratan o anlar!
Kim Milyoner Olmak İster’de o soruda iki jokerini kullandı! İşte heyecan yaratan o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de o soruda iki jokerini kullandı! İşte heyecan yaratan o anlar!

20 Temmuz 2026 00:50

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi.

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