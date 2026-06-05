Kariyerinin 30. yılına özel konser vermişti! Gökhan Tepe: Yeni nesil bilmez…
05 Haziran 2026 | 21:15
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, bugün kariyerinin 30’uncu yılına özel konser verdi. Konser sonrası gazetecilerle bir araya gelen Gökhan Tepe, ilk çıkarttığı kasetleri de gösterdi. İşte Gökhan Tepe’nin o anları!
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