DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi! Sosyal medyaya damga vurdu!

03 Haziran 2026 | 23:46

Bayramı ailesiyle birlikte geçiren DJ Mahmut Orhan, ailesiyle birlikte bayram poz vermişti. DJ Mahmut Orhan, bu kez de köyünde mini konser verdi ve bu anları sosyal medyada yayınladı. İşte sosyal medyaya da damga vuran o anlar!